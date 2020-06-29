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Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
Bingöl'de Bingöl'de 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin farklı noktalarına yasa dışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı.
Belirlenen 8 noktaya düzenlenen operasyonda 105 kilogram esrar ile 1 milyon 40 bin kök kenevir ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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