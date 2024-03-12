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Güncel
AA 12.03.2024 16:28

Bingöl Valisi Usta'dan ramazan mesajı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bingöl Valisi Usta'dan ramazan mesajı

Usta, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Ramazanın muhabbet, merhamet, şefkat ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tutacağımız oruçların ve yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum. Unuttuklarımızı hatırlamak, ruhlarımızı yeniden fethetmek, varlığın anlam sınırlarına doğru yürümek ve kulluğun masumiyetini yeniden yaşayabilmek için bu mübarek ayın ilimizde, ülkemizde ve dünyada huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyor; başta Gazzeli mazlum kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine, ülkemize ve Bingöllü hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum."

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