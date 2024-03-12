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Güncel
İHA 12.03.2024 16:23

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Batman’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 17 kişi tutuklandı.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör arama köpekleri `Linada` ve `İka`nın katılımıyla düzenlenen şafak operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

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