Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 20:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bingöl Havalimanı'nı temmuzda 12 bin 150 yolcu kullandı
[Fotograf: AA]
Bingöl Havalimanı, temmuz ayında 12 bin 150 yolcuya hizmet verdi. 7 aylık dönemdeki yolcu trafiği ise 77 bin 729 oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı’nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Bingöl Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 12 bin 150 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 94’e ulaştı.
7 aylık dönemde ise Bingöl Havalimanı’nda yolcu trafiği 77 bin 729, uçak trafiği 610, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise 663 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Bingöl
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