Nevşehir'de çıkarılan ve 55 ülkeye ihraç edilen bims madeni, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı olma özelliğinden dolayı ilgi görüyor.

Bimsin Türkiye'nin dünya rezervlerinin yüzde 50'sine sahip olduğu çok değerli bir maden olduğunu anlatan bims üreticisi Musa Ertaş, şunları söyledi:

"Biz kendi bölgemizde bu madene beyaz altın diyoruz. Çünkü ses izolasyonu, ısı izolasyonu, depreme karşı dayanıklı olmasından dolayı bu madene ilgi artıyor. Bimsin irileri tekstil sektöründe kullanılırken, topuk taşı olarak kullanılanlar da mevcut. Son zamanlarda diş parlatma tozu, saksılı bitkilerde ve kedi kumu olarak da çeşitlendiriliyor. Şu anda 55 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın en kaliteli ponza madeni Nevşehir bölgesinde çıkıyor. Bu bölgede çıkan maden kozmetik sektöründe, inşaat sektöründe, aynı zamanda su geçirme özelliği ön plana çıkarılarak tarım alanında da kullanılmak" dedi.

Tarımda yüzde 70 su tasarrufu sağlıyor"

Toprak altından çıkarılan ponza madeninin su tutma özelliği olduğuna da dikkat çeken Ertaş, "Bu özelliği sayesinde tarım yapılan alanlara serilirse hem toprak verimi artacak hem de yüzde 70'e varan oranlarda su tasarrufu sağlanmış olacak" dedi.

22 sektörde kullanılıyor

Madenin sanayi alanında yaklaşık 22 sektörde kullanıldığını anlatan Ertaş, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük blok imalatı tesislerimizde ürettiğimiz ürünler sayesinde doğal ısı ve ses yalıtımı sağlıyoruz. Bu sayede binalarımızın üzerine petrol türevlerinden üretilen mantolama yapmamıza gerek kalmıyor. Ülke ekonomisinde çok büyük katkıları var. Aynı zamanda bölgemiz için de bir katma değer oluşturuyoruz. Açılan fabrikalar sayesinde bölgemizde işsizlik oranı da oldukça düşük. Ponza madeni hem ülkemizde hem de ilimizde çok ciddi yeri olan ve sahip çıkmamız geren bir ürün."

Nevşehir'den çıkarılan ponza madeninin kalite değerlerinde dünya piyasasında en üst seviyede yer aldığını söyleyen Ertaş, "Özellikle Endonezya, İtalya ve Yunanistan adalarından çıkarılan ponza madenlerinden daha kaliteli bir madene sahibiz. Bu nedenle gittiği her ülkede kabul görüyor. Kalitesi sayesinde şu an Nevşehir ponzası 55 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.