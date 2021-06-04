Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te yüksek hızlı tren viyadüğünün ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrol çıkan otomobilin Yüksek Hızlı Tren viyadüğünün ayağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde alınan bilgilere göre, D-650 kara yolunda Bilecik yönüne seyreden Filiz A. (49) idaresindeki 26 ABD 733 plakalı otomobil, Keremali mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yüksek Hızlı Tren viyadüğünün ayağına çarptı.
Kazada sürücü Filiz A. ve yanındaki Cevdet K. (74) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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