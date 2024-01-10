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Güncel
AA 10.01.2024 17:04

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde operasyon düzenledi.

Aramalarda, 30,79 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunca 4 ayrı suçtan toplam 20 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen E.Ç, gözaltına alındı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

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