Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 00:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Osmaneli ilçesinde meydana geldi. B.B.P nin kullandığı hafif ticari araç, Bilecik istikametine seyir halinde iken Selimiye köy kavşağı yakınlarına geldiği sırada kontrolden çıkarak, takla attı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ş.G.K yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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