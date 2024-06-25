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Güncel
AA 25.06.2024 13:05

Bilecik'te TMO hububat alımına başladı

Bilecik'te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başladı.

Bilecik'te TMO hububat alımına başladı

Yetiştirdikleri buğday ve arpaları biçtiren üreticiler, ürünlerini Bilecik Belediyesine ait kantara getiriyor. Burada TMO yetkililerince alınan numuneler, analiz edilerek ürünlerin kalitesi belirleniyor ve tartılarak Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikadaki depoya boşaltılıyor.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen üreticilerle bir araya geldi.

Bilecik'te TMO hububat alımına başladı

Burada konuşan Vali Aygöl, gelecek haftadan itibaren Gölpazarı ilçesinde de alımların başlayacağını belirterek, bu yıl 70 bin ton buğday, 15 bin ton da arpa alımının beklendiğini söyledi.

Aygöl, TMO'nun daha uygun bir yere alınmasıyla ilgili çalışma yapıldığını anlatarak, "Bunun için bir komisyon oluşturduk ve o komisyon güzel bir çalışma yaptı. Şehrin 3 bölgesinde hazine arazilerinden bizlere yer önerdi." dedi.

İl Özel İdaresine ait 58 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alana tarım kompleksi yapılması konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getiren Aygöl, "İnşallah ilgili birimlerimiz de hızlı bir şekilde kararlarını verirler ve planlama konusunda hızlı bir şekilde hareket edersek önümüzdeki sene bunların belki inşaatlarını görme fırsatı bulacağız. Biz alımları belki gelecek sene de burada yapacağız ama sonraki senelerde bu işi şehir adına kurtarmış olacağımızı değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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