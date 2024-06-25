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Güncel
AA 25.06.2024 12:48

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde kaçakçılık suçunun önlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzenlenen baskınlarda, 53 bin 200 makaron, 15 telefon, 75 kulaklık, 1165 elektronik sigara, 596 paket sigara, 125 puro, 4 bin 81 nargile, 2 bin 50 nargile tütünü, 470 pipo tütünü ve 1 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

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