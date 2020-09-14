Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakan E'nin kullandığı 34 JN 5852 plakalı tır, Demirköy Kavşağı'nda dönüş yapan Eren Ö. yönetimindeki 06 BZ 6400 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Yaren Ö, Badegül Ö, Leyla Ç. ve İsmail Ç. yaralandı.
Yaralılar, Bilecik ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.
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