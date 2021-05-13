Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik'te sokak hayvanları için yüzlerce noktaya mama ve su bırakıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için yüzlerce noktaya mama ve su bırakıldı.
Özellikle pandemi nedeniyle can dostları sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları, bayram öncesinde kentin birçok noktasına mama ve su bıraktı.
Ekipler, vatandaşlara da sokaklarının uygun alanlarına mama ve su kapları bırakmaları talebinde bulundu.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca, vatandaşların sağlığı için birçok alanda ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Etiketler: Sokak Hayvanları
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