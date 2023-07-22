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Güncel
AA 22.07.2023 16:44

Bilecik'te saksağan yavrusunun kırılan bacağı cerrahi operasyonla tedavi edildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yuvadan düşme sonucu bacağı kırılan saksağan yavrusu Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki cerrahi operasyonla tedavi edildi.

Bilecik'te saksağan yavrusunun kırılan bacağı cerrahi operasyonla tedavi edildi

Camikebir Mahallesi'nde yaşayan Elif Üstün, yuvasından düşen saksağan yavrusunu sahiplendi. Üstün, ayağının aksadığını fark ettiği saksağanı Osmaneli Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Röntgeninde bacağının kırık olduğu belirlenen kuşa cerrahi operasyonla platin pin takıldı.

Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik, saksağan yavrusunu bir saat süren ortopedik ameliyata aldıklarını söyledi. Tetik, kuşun bacağındaki kırığı pin ve atel uygulaması yöntemiyle birleştirdiklerini aktardı.

Bir süre misafir ettikleri kuşu sahibine teslim ettiklerini belirten Tetik, "Sokak hayvanlarının yanı sıra donanımlı hastane imkanlarımızla zor durumdaki evcil hayvanlara da müdahale edebiliyoruz" dedi.

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