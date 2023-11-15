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Güncel
AA 15.11.2023 22:56

Bilecik’te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik’te motosikletin orta refüjden yolun karşısına geçmekte olana yaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Bilecik’te motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Mırzali D. idaresindeki motosiklet, kavşağa geldiğinde İl Özel İdare Kavşağı’ndan trafik ışıklarında orta refüjden karşı kaldırıma araçlar için yeşil ışık yandığı esnada annesi ile geçmek isteyen 10 yaşındaki M.E.A’ya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve M.E.A. yaralandı.

Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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