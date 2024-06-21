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Güncel
İHA 21.06.2024 09:59

Bilecik'te kırmızı ışıklarda meydana gelen trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te kırmızı ışıklarda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te kırmızı ışıklarda meydana gelen trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Bilecik merkez Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağında meydana geldi.

Sanayi istikametinde kent merkezine seyir halinde ilerleyen E.Y. idaresindeki araç, kırmızı ışıkta bekleyen H.A. idaresindeki araca arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü E.Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bilecik Trafik Kazası
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