Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Bilecik kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde kent merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.
Sürücüler ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zorluk çekerken İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını kent genelinde sürdürdü.
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