Bilecik Valiliği önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında Vali Şentürk, valilik personeli, POMEM öğrencileri ile vatandaşlar, sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulundu.

Sağlık kontrolünün ardından kan bağışında bulunan Vali Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay Bilecik Şubesi ve Eskişehir Kan Merkezi işbirliğinde ''Kan verelim hayat kurtaralım'' sloganıyla kan bağışında bilinç oluşturmak istediklerini kaydetti.

''Kan bizim en zaruri ihtiyaçlarımızdan biri. Kaynağı da insan olan bir husus'' ifadesinde bulunan Şentürk, şöyle konuştu:

''Kızılayımız her hafta Bilecik'te kan alma kampanyası yapıyor. Kampanyaya bu hafta kamu kurumlarıyla da katılarak katkı yaptık. Bizzat kendimiz de kan vererek, kampanyaya destek olduk. Bilecik'in günlük ortalama 50 ünite kana ihtiyacı olduğunu gördük, bunu bizim karşılamamız lazım. Kimseye yük olmayalım istiyoruz. İlimiz olarak bu ihtiyacı Kızılay üzerinden karşılayalım istiyoruz. İnsana faydalı olmanın bir insanın hayatını kurtarmanın ehemmiyetini ancak yaşayanlar ve o sıkıntıyı çekenler bilir. Kampanyayla bilinç oluşturmak istiyoruz. Kurumsal olarak 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı ve POMEM olmak üzere kurumlarımız etkin bir şekilde katılıyor. Tedbirler alarak pandemi sürecinde de kan alım miktarlarını arttırmalıyız. Çünkü bizim ihtiyacımız azalmıyor, ihtiyacımız varlığını koruyor ve artıyor. Bu ihtiyacı gidermemiz için kan verenlerinde artması gerekiyor. Daha çok sayıda insanımızın kan vermesi ve hayat kurtarması gerekiyor. Vatandaşlarımızı duyarlı insanlarımızı da bunu bir alışkanlığa dönüştürmeye davet ediyoruz.''