İstasyon Mahallesi'nden Bilecik istikametine giden Ahmet Biçer idaresindeki 11 AD 695 plakalı kamyonet, TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hatice Biçer (46) ile Semih Biçer (8) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: AA