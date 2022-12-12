Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Ö.Ş. idaresindeki kamyonet, Bozüyük'ten Eskişehir istikametine giderken kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ö.Ş, kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki E.Ç. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik
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