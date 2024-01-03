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Güncel
AA 03.01.2024 16:29

Bilecik'te kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'te kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere iki ayrı operasyon kapsamında baskınlar yaptı.

Zanlıların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 26 bin 160 adet tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak puro, 17 adet elektronik sigara, 3,2 kilogram kaçak çay ve 14 paket nargile kömürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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