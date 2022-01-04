Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 01:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen mermer yüklü tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı.
Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı tır, geriye doğru hareket ederek park halindeki ticari taksi, otomobil ve kamyonete, ardından apartman duvarına çarparak durdu.
Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.
El freninin boşalması sonucu hareket ettiği belirtilen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaza sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken tır ile diğer 2 araç ve binada hasar oluştu.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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