Büyükşehir Belediyesi, Manisa itfaiyesinin 2021 faaliyet raporunu paylaştı.

Buna göre, il genelinde 56 itfaiye noktası, 153 araç ve 632 personel ile çalışmalarını sürdüren İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen sene 8 bin 871 yangına, 722 trafik kazasına, 2 bin 773 kurtarma operasyonuna, 232 sel ve su baskını olmak üzere toplamda 12 bin 598 olaya müdahalede bulundu.

Yıl boyunca 13 bin 102 çağrıyı yanıtlayan ekipler, 2 bin 48 iş yeri denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşların ve öğrencilerin doğal afetlere ve yangınlara karşı daha bilinçli olması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda 39 bin 961 kişiye eğitim veren Manisa itfaiyesi tatbikatlar da yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, yıl boyunca vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde modern ekipmanlarımız, donanımlı itfaiye teşkilatımızla Manisa’mızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.