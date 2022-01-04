Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da iş yerinde fenalaşan esnaf, polis tarafından kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iş yerinde fenalaşan esnaf, polis ekiplerince kurtarıldı.
Tarihi Arasta Çarşısı'nda saat tamiri yapan 62 yaşındaki Fuat Tahmaz'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Adrese giden ekipler, kapısı kilitli olduğu için dükkana giremedi.
Kapı camını kırıp içeriye giren polis, Tahmaz'ı yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tahmaz, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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