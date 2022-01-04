Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın’da hırsızlık için girdiği evde yangın çıkaran şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde, hırsızlık için girdiği evde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.
Yenikent Mahallesi’nde dün sabah bir evden televizyon çalan şüpheli, evi ateşe vererek kaçtı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasar oluştu. Bugün de aynı eve gelen şüpheli, evde bulduğu cep telefonu çalarak kaçtı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin daha önce de hırsızlıktan kaydı bulunan ve park halindeki araçların lastiklerini kestiği belirlenen F.O. olduğunu tespit etti.
Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen F.O. sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Sıradaki Haber
İzmir'de ölü caretta caretta bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz