Büyükşehir Belediyesinin Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’dan ödül alan Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi projesi kapsamında faaliyetlerine başlayan espor merkezi ikinci kez büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Balıkesir’in 20 ilçesinden çok sayıda gencin katılığı turnuvada FIFA oyunu bireysel, League of Legends (LoL) ve Valorant oyunları 5’er kişilik takımlar halinde oynandı. FIFA turnuvasında Erman Koç birinciliği elde etti. Valorant turnuvasında Aimgod takımı birinci, Team Galaxy takımı ikinci, No Way Home takımı üçüncü, LoL turnuvasında Çömlekçi takımı birinci, Kallavi Gaming Takımı ikinci, Bitcoin takımı üçüncü oldu. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oluşturulan ödül havuzundaki 6 bin lira, takım sıralamaları ve takımların derecelerine göre esporculara dağıtıldı.

Turnuva töreninde gençlere ödüllerini veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, "Gençlerimizin enerjilerini sokağa bırakmalarında, onların birbirleriyle kaynaşmalarında, takım olmalarının yanında takım kurmalarını sağlamada Başkanımız Yücel Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda destekler vermeye çalışıyoruz. Sadece espor değil sporun her alanında bilinen bilinmeyen tüm spor branşlarında ev sahipliği yaparak ilimizi spor ile anılan şehir yapma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Balıkesir’de spor turnuvalarını bir belediyenin desteklediğini ve espor merkezi kurduğunu ilk kez duyduğunda şoke olduğunu dile getiren espor oyuncusu Barış Bilir, "Türkiye’de böyle bir espor merkezi projesi olduğunu hiç düşünmemiştim. Çok üst düzey bir ortam hazırlanmış. Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.