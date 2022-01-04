Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, hedeflerinin herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğunu bildirdi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeleri için Kütahya'da çalışmalar yaptıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Gençlerin bağımlılık riskinin farkında olmalarını ve her yaştan yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için sporun, kültür-sanatın, eğitimin gücünden yararlanarak pek çok proje hayata geçiriyoruz. Bizim yeni yıldan dileğimiz sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek. İnsanlarımızın da bu dileği paylaşmasını, yeni yıla girerken sağlıklı yaşamaya karar vermelerini gönülden temenni ediyoruz. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ve yakınlarına Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ücretsiz psiko sosyal danışmanlık hizmeti veriyoruz."

Ünal, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin her zaman yanında yer almaya devam edeceklerini vurguladı.