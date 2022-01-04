Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 01:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında karayolundaki gizli buzlanmadan dolayı kaza yapan tır sürücüsü yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 03 RK 161 plakalı mermer yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Başağaç rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarparak yan yattı.
Olay yerine ambulans, itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan tır şoförü Mehmet K'yi sağlık ekipleri ayakta tedavi etti.
Çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan tır, otoparka çekildi.
Etiketler: Trafik Kazası Afyonkarahisar
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