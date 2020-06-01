Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Şerbetçi otu ve fasulye tarlalarında da hasar meydana geldi.

Dereköy köyünde yaşayan Hüseyin Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanağın büyük zarara yol açtığını söyledi.

Duman, "İlçemizde oluşan dolu ve aşırı yağış ürünlerimize zarar verdi ancak yapacak bir şey yok, Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

Ekili arazilerde hasar tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.