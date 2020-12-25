Belediye ekipleri hazırlanan hediye paketlerini esnafların adreslerine teslim etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konuya ilişkin, "Pandemi nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış esnafımızın her zaman yanındayız. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı olması gereken ve esnaflarımıza hediyelerini iletiyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.