Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa yardım
[Fotoğraf: AA]
Bilecik Belediyesi tarafından, salgın nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnafa yardım paketleri teslim edildi.
Belediye ekipleri hazırlanan hediye paketlerini esnafların adreslerine teslim etti.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin konuya ilişkin, "Pandemi nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalmış esnafımızın her zaman yanındayız. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında kapalı olması gereken ve esnaflarımıza hediyelerini iletiyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağız." ifadelerini kullandı.
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