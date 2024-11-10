Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.11.2024 11:14

Bilecik'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde çıkan yangında iki ev zarar gördü.

Bilecik'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi

İlçeye bağlı Harmanköy'de akşam saatlerinde Muharrem Kalay'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Kalay ve eşi evden çıktı.

Kısa sürede evi tamamen saran yangın daha sonra bitişiğinde bulunan Mehmet Bıçak'a ait beton eve sıçradı.

Muhtar Metin Doruk'un ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra köylülerin de müdahale ettiği yangın bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında iki ev zarar gördü.

Muhtar Doruk, köyde cep telefonunun çekmemesi nedeniyle yetkililere ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Çok şükür, herhangi bir yaralımız yok. Ekiplerin ve köylülerimizin yardımıyla yangını, diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldık. Eğer diğer evlere sıçrasaydı, büyük bir yangın olacaktı. Köyümüzde bir tabiat parkı bulunuyor. İnsanlar buraya hafta sonları geliyor ve iletişim sorunu yaşadıklarını söylüyorlar. Yetkililerden buraya bir baz istasyonu kurulmasını istiyoruz. İletişimi daha erken kurabilseydik, yangına daha erken müdahale edebilirdik." diye konuştu.

Vali Şefik Aygöl, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ve İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı köyde incelemelerde bulunarak yangından etkilenen ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ETİKETLER
Bilecik
Sıradaki Haber
Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:06
Ayanis Kalesi'nin ihtişamı sur duvarlarıyla ortaya çıkıyor
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalistler emeline ulaşamayacak
11:52
Giresun'da öğrencilerden "1938" koreografisi
11:44
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
11:39
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 15'i çocuk 36 kişi öldü
Büyük Önder Atatürk 86 yıl önce aramızdan ayrıldı
Büyük Önder Atatürk 86 yıl önce aramızdan ayrıldı
FOTO FOKUS
Atatürk'ün kalkınma mesajları
Atatürk'ün kalkınma mesajları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ