İlçeye bağlı Medetli köyünde Ayhan T'ye ait binanın orta katında henüz sebebi bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden ve yangını müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.