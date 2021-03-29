Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 3 katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Medetli köyünde Ayhan T'ye ait binanın orta katında henüz sebebi bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden ve yangını müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
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