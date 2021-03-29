Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Zirai don uyarısı

Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Çanakkale °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey Ege'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İzmir °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor

Muğla °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 19°C

Az bulutlu

Antalya°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay °C, 19°C

Az bulutlu

Isparta °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Konya'nın kuzeybatı ilçeleri ile Kırıkkale'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Çankırı °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Eskişehir °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Konya °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Düzce °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Zonguldak °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Çorum'un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Amasya °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor

Artvin °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor

Trabzon °C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Erzurum °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Hakkari °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Van °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır °C, 17°C

Az bulutlu

Gaziantep °C, 16°C

Az bulutlu

Siirt °C, 15°C

Az bulutlu

Şanlıurfa °C, 18°C

Az bulutlu