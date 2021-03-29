Hava nasıl olacak? Türkiye geneli hava durumu...
Geçen hafta etkili olan yağışlı hava bu hafta da etkisini sürdürecek. Peki, hava nasıl olacak? Kar yağışı devam edecek mi? İşte, Türkiye geneli hava durumu... 29 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Zirai don uyarısı
Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.
Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Çanakkale °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey Ege'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
İzmir °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor
Muğla °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana °C, 19°C
Az bulutlu
Antalya°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay °C, 19°C
Az bulutlu
Isparta °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Konya'nın kuzeybatı ilçeleri ile Kırıkkale'nin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Çankırı °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Eskişehir °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
Konya °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı ilçeleri yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bolu °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Düzce °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Kastamonu °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Zonguldak °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Çorum'un yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Amasya °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor
Artvin °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak bekleniyor
Trabzon °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Erzurum °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Hakkari °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Van °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır °C, 17°C
Az bulutlu
Gaziantep °C, 16°C
Az bulutlu
Siirt °C, 15°C
Az bulutlu
Şanlıurfa °C, 18°C
Az bulutlu