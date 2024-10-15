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Güncel
AA 15.10.2024 11:58

Bilecik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bilecik-Bozüyük kara yolunda asfalt çalışması yapılan Karaköy köyü mevkisinde seyreden Serkan K. (38) idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Furkan E'nin (24) kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede olay nedeniyle aksayan trafik, kazalı araçların yol kenarına çekilmesinin ardından normale döndü.

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