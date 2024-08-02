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Güncel
İHA 02.08.2024 09:21

Bilecik'i gezen İstanbullu ziyaretçiler kentte hayran kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği kültür turları kapsamında Bilecik'e gelen kadın ziyaretçiler, kentte hayran kaldılar.

Bilecik'i gezen İstanbullu ziyaretçiler kentte hayran kaldı

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan heyet üyeleri, gördükleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Program kapsamında Pelitözü Gölpark'ı gezerek fotoğraflar çektiren ziyaretçiler daha sonra Yaşayan Şehir Müzesi'ni gezerek, Bilecik'in tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı hakkında Bilecik Belediyesi rehber görevlilerinden bilgi aldı. Ardından Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek, dua eden ziyaretçiler, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni de gezerek, bilgi aldı.

Tarihi Bilecik Belediyesi binası ve saat kulesini gezerek, hatıra fotoğrafları çektiren grup üyeleri, Bilecik'in birçok açıdan güzel bir şehir olduğunu söylediler. Heyet program kapsamında daha sonra Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğinde buluşan grup sonrasında Söğüt ilçesindeki Ertuğrulgazi Türbesi ve diğer tarihi alanları gezmek üzere Bilecik'ten ayrıldı. 

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