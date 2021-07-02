Rektörlükten yapılan açıklamada, Beydemir'in çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Beydemir'in, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan ve ekibine yeni dönem çalışmalarında başarılar dilediği aktarılan açıklamada, Prof. Dr. Beydemir'e incelemelerinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun'un eşlik ettiği bildirildi.