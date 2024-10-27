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Güncel
AA 27.10.2024 14:01

Bilecik merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Bilecik merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bilecik merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 3 banka hesabının fiili kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

3 aylık çalışma sonucunda, örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan para nakline aracılık eden ve yaklaşık 500 milyon lira hesap hareketliliği olduğu görülen şüphelilere yönelik Bilecik merkezli Kayseri, Adana, Elazığ ve Kilis'te belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aranan 18 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9'u tutuklandı.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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