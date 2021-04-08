Beyşehir-Seydişehir Karayolu üzerindeki Orman Genek Deposu mevkisindeki ağaçlandırma sahasında Beyşehir Kaymakamlığı öncülüğünde Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, polis ve jandarma teşkilatı mensupları, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte 150 orman fidanını toprakla buluşturdu, ardından can suyu verdi.

Kaymakam Özdemir, yaptığı açıklamada, şehitler ve gaziler için fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, orman varlığının bölge ve ülke için önemine dikkati çekti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ise, etkinliğin gerçekleştirildiği alanda daha önceki dönemlerde dikilen fidanları gördüklerine dikkati çekerek, "Dikmeye devam edeceğiz. Hele hele şu Kovid-19’la beraber tabiatın korunması gereğini bütün herkes anladı." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.