İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent trafiği mart ayında helikopter ve drone aracılığıyla denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 398 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca geçen ay, radarla hız denetiminde 1504, okul servis araçlarına yönelik denetimde 198 ve yük taşıyan araç denetiminde ise 71 sürücüye ceza verildi.