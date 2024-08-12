Beyşehir’de "Geleneksel Şeker Fasulye Şenliği" düzenlendi

Konya Beyşehir ilçesi Çetmi Mahallesi'nde Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yerleşim merkezinde düzenlenen şenlikte, ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan ve ata tohumlarından ekilişi yapılan şeker fasulye üretiminin önemli ölçüde düştüğü dile getirildi.

Şenlikte konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Çetmi Mahallesi'nde üretilen şeker fasulyesinin 100 yıldan fazla bir üretim geçmişine sahip olduğunu hatırlattı. Ata tohumlarıyla ekilen ürünün coğrafi işaretle tescillenerek Konya’nın önemli bir markası haline geldiğini anlatan Seçen, “Yaklaşık bin-bin 200 dekar alanda yapılan üretim ortalama 250-300 ton civarındadır. Ancak, son yıllarda üretimi 80-100 ton civarında gerçekleşmiştir” dedi.

En güzel şeker fasulye pişirme yarışması yapıldı

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, festivalin, bölge halkının dayanışmasını ve birlikteliğini güçlendiren bir etkinlik olduğunu ifade etti ve yerel tarımın desteklenmesi için bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Şenlikte protokol konuşmalarının ardından en güzel şeker fasulye yemeği pişirme yarışması düzenlendi, dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlik, katılımcılara şeker fasulyesi yemeği ikramı ile son buldu.