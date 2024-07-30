Beypazarı'nda UNESCO konulu çalıştay düzenlendi

Belediye toplantı salonundaki programda, çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin bulunduğu çalışma grupları, ilçenin kalıcı listeye girmesi yolunda güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlar ile tehditleri görüştü.

Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçede turizme ivme katmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının UNESCO'nun kalıcı listesine girmek olduğunu aktaran Kasap, "Yaptığımız bu çalışmalar sonrasında inşallah UNESCO'ya gireceğiz. Böylece UNESCO'nun şemsiyesi altında Beypazarı'nı turizmde şaha kaldıracağız." dedi.