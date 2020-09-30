İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Esin Korkmaz'ın da katılımıyla denetim yaptı.

Gıda ve sü ürünlerine yönelik birçok işyeri denetlenirken, bazı iş yerleri uyarıldı.

Esin Korkmaz, ürünlerin son kullanma tarihlerinde titiz davrandıklarını, tarihlere dikkat ettiklerini söyledi.

Korkmaz, ekiplerin kontrollerini aralıksız sürdüreceklerini ve fırın denetimlerinin de başlayacağını kaydetti.