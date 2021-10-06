Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda devrilen aracın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Ali Y. idaresindeki 06 DK 0850 plakalı araç, Güdül iskitametine seyir halindeyken Uruş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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