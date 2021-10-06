Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Hurdacılar Sitesinde silahlı kavga olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki bir minibüsün içerisinde Engin Kaya'yı yaralı halde buldu.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.