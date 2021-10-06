Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
[fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir işyerinde 2 şüphelinin elindeki paketi tartmak için geldiğini gördü.
Ekipler, paket içerisinde yaptığı aramada 84 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Adıyaman
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