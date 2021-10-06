Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de kamyonda 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 2 milyon 750 bin makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde
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