Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 3-11. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Antalya-Kemer-Kumluca yolunun 16. kilometresinde (Belen Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla bugün 14.00-14.15 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Malatya-Darende yolunun 48-53, Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Tavşanlı-Kütahya yolunun 17. kilometresinde, Köprücek Mahallesi mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışması gerçekleştirilecek. Güvenlik nedeniyle yol 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 26-33. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman-istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde elektrik sistemi bakım çalışması yapılacak. Bu sebeple bugün saat 17.00'ye kadar tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım eski yoldan gerçekleştirilecek.
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