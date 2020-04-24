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BES'te devlet katkısına düzenleme
[Fotoğraf: AA]
Devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenlemeye gidildi. Devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı oranı, yabancı para cinsinden yapılan ödemelerde yüzde 10 olarak belirlendi. Düzenlemede işverenler tarafından ödenenler hariç tutuldu.
Etiketler: BESSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 11:37
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