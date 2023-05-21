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Güncel
AA 21.05.2023 14:37

Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023…

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı ilk 6 aylık bedelli askerlik ücretini açıkladı. Peki, 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2023 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ilk 6 ay için 104 bin 84 lira.

Bedelli askerlik ne kadar? Bedelli askerlik ücreti 2023…

2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023 yılının ilk yarısında ödenecek bedelli askerlik tutarı 104.084,16 TL lira.

Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklama şöyle :

" 1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

                     Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

                     Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

            2. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

           3. 2022 yılında bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık sürenin bitim tarihi 2023 yılına kalan yükümlüler ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebilecektir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar olan ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir.

            Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bedelli askerlik ücretine taksit yapılıyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor, taksit yapılmıyor.

Bedelli askerlik ücretleri nasıl ödenir?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

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