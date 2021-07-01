Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayramiç'te anız yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir arazide çıkan anız yangını söndürüldü.
Örenli köyü yakınındaki Yeniler Deresi Kocatarla mevkisinde anız yangını çıktı.
Arpa tarlasında, balya bağlanan bölümde etkili olan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü müdahale etti.
Arazözler ve ilk müdahale araçlarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
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