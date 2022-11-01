Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü ve yaylalarında kar etkili oldu.

Sabah saatlerinde yaylaya çıkarılan hayvanlar, kar altında karınlarını doyurmaya çalıştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.