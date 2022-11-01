Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotograf: İHA]
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta yüksek kesimlere kar yağdı.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü ve yaylalarında kar etkili oldu.
Sabah saatlerinde yaylaya çıkarılan hayvanlar, kar altında karınlarını doyurmaya çalıştı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Bayburt Kar Yağışı
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